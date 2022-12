Isabel Mateos se sintió chantajeada por su jefe en la radio

Isabel Mateos, estudiante de periodismo, da sus primeros pasos en la profesión en una emisora local, Radio Activa Europa. Lo hace como becaria del programa que dirige Nacho Valbuena. Dos días antes de que se la relacionara publicamente con el pequeño Nicolás, copresenta con Valbuena una gala del programa. Isabel abandona el escenario antes del final. "parece ser que tuvo un enfrentamiento con la otra presentadora", aseguraba en Espejo Público Ignacio Valbuena.

Espejo publico ha accedido en exclusiva al mensaje, que difiere bastante de lo explicado por el periodista. "Me enteré que hablabas cosas como que fue una mierda y encima con el micro abierto. Menos mal que la gente ni se enteró. Ten cuidado conmigo". Horas después las fotos del evento aparecían en la prensa asociándola al pequeño Nicolas. Isabel entiende que es Valbuena quien las ha filtrado y le borra de su facebook. "Vaya me has quitado del face, tu amigo lo tiene chungo por estafador".

Valbuena la amenaza con difundir mas fotos suyas. Parece querer coaccionarla con su capacidad como periodista para perjudicar a su amigo Fran. Isabel responde. "Olvídate de mí. No vas a verme el pelo, enfermo". En un ultimo mensajes Isabel le recrimina el acoso. Le pide que la deje en paz y algo más. Parece amenazar al periodista con revelar a su familia y al director de la emisora una información, de caracter personal, que puede hacerle daño. "Que me dejes en paz que no me acoses. deja de amenazarme que se que tienes una hija y muchas cosas más". Ignacio le replica que tenga cuidado. Mientras, Isabel cuelga una de las fotos que se realizaron en la gala y que han sido filtradas a la prensa.