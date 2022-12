Investigan si el pequeño Nicolás tiene vídeos comprometedores de empresarios y políticos

Francisco Nicolás tiene grabaciones íntimas y comprometedoras de políticos y empresarios. Este es el polémico mensaje que el joven habría hecho llegar al Estado, tal y como publica la revista Interviú. Un peligroso salvoconducto para librarse de las graves acusaciones a las que se enfrenta. Porque, Fran avisa y dice que no las difundirá mientras le dejen vivir tranquilo. Pero, exactamente, ¿qué habría en esas imágenes?. Vídeos de elevado contendio erótico obtenidos en el ya famoso chalet de lujo de el Viso. El centro de operaciones donde cerraba sus negocios el pequeño Nicolás, y que plagó estratégicamente de cámaras de seguridad. Cámaras que habrían grabado a altas personalidades del Estado en actitud mucho más que embarazosa.

Graves amenazas que podrían tener una base sólida detrás. Es lo que temen algunas fuentes policiales. Creen que las cintas existen y que el joven podría hacer uso de ellas si se llega a sentir acorralado o abandonado por los personajes que entonces abrieron las puertas del poder y ahora le ignoran. El propio Fran advierte, "no voy a sacar nada que pueda desestabilizar al Estado si no es necesario". El temor para los investigadores es saber cuándo sería necesario para el pequeño Nicolás sacar a la luz estas imágenes. En ellas, alerta, hay de todo, y de las que presume el pequeño Nicolás que la policía no tiene acceso porque están fuera de España. Los agentes habrían registrado solo dos de las tres viviendas en las que el joven se movía por Madrid.

Las grabaciones no son la única amenaza que comprometería a importantes políticos. Algunas amigas de Fran habrían intercambiado mensajes eróticos con un alto cargo del Gobierno. Todo un arma real en manos de Francisco Nicolás. La prueba escrita de la infidelidad de un hombre, del Estado, casado. Mensajes de alto contendio erótico con una joven madrileña, entonces menor de edad.