"El ingreso de Maite Zaldívar en prisión es inevitable"

Es lo que se llamaba el "caso Blanqueo" y también deberá entrar en prisión Julián Muñoz, aunque este ya se encuentra preso. La noticia ha creado cierta sorpresa pues Isabel Pantoja fue condenada a menos de dos años de prisión y no tiene antecedentes penales, por lo que no entraría en prisión. No así Maite zaldívar condenada a más tiempo de prisión.

Rafael Ábalos, abogado de la exmujer de Julián Muñoz ha declarado en Espejo Público que "el ingreso de Maite Zaldívar y su hermano en prisión se antoja inevitable. Ellos deben valorar si deben entrar ya en prisión o demorar algo la entrada". No ha querido determinar si su clienta ya ha elegido prisión para cumplir condena, aunque "cree" que no será la misma donde se encuentra Julián Muñoz.