"Es importante la cuenta de resultados pero más dar riqueza donde vives"

Es toda una declaración de principios. "A Lalín no renunciaré nunca; no creé esta empresa sólo para ganar dinero". Estas palabras las dice uno de los empresarios textiles más reputados no solo de Galicia sino de España, Florentino Cacheda.

Nieto e hijo de sastres a Florentino la vida le deparaba un futuro entre costuras, pero él no se conformaba con el legado familiar. "lalín es un pueblo muy pequeño de apenas 500 habitantes. Demasiado para lo que yo quería hacer". Con las ideas claras y en contra de la opinión de su padre, con 17 años emigra a Barcelona. Allí estudió en una escuela de diseño. En Madrid imparte clases de confeción durante el servicio militar y trabaja para diferentes empresas textiles hasta que sintió la llamada de la tierra y decidió montar su primera fábrica en Lalín. "Llegamos a hacer 1700 pantalones diarios mandando el 90 por ciento a Estados Unidos. Llegamos a ser los exportadores más grandes de España durante tres años".

Poco a poco fue creciendo pero sin perder nunca de vista su sello, sin desvincularse de su pueblo. "Si la empresa no tiene unas consecuencias sociales, digo que mucha parte de esa empresa no tiene sentido. la cuenta de resultados es muy importante, pero muy importante tambén es mantener los puestos de trabajo y dar riqueza donde vives". Hoy en día es dueño de un imperio que ha llegado hasta China donde tiene previsto abrir su tecera tienda. Toda su producción sale de la fábrica de Lalín en la que trabajan 260 vecinos. A sus 75 años, Florentino mantiene la misma ilusión de sus comienzos.