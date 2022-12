"No me importan ni mi mujer ni mis hijos", dijo Bretón tras el registro de Las Quemadillas

Las excavadoras llevan varios días removiendo tierra en la finca de Las Quemadillas en busca de los pequeños Ruth y José. La reacción del padre de los niños y único imputado en su desaparición tras comprobar lo que está ocurriendo allí, ha sido de ira e indignación.

José Bretón, tras regresar a la cárcel de Alcolea después de pasar el día con los investigadores en la finca de sus padres, ha llegado a comentar a otros reclusos que "no me importan ni los niños ni mi mujer. A mí lo que me preocupa es que este hijo de p... me va a echar la casa abajo". Totalmente indignado y arrogante, el padre de los pequeños Ruth y José, llegó incluso lanzar amenazas afirmando que "más vale que no destruyan nada y que no les pase nada a mis padres".

Asimismo, José Bretón intentó por todos los medios coincidir durante el registro con su ex mujer, Ruth Ortiz, pero tanto el juez, como la Policía y los investigadores evitaron "darle ese capricho".