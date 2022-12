Un hombre intenta secuestrar a un niño de 10 años en Granada

Según ha relatado el joven ante la policía, un hombre intentó llevárselo del brazo a la fuerza, pero él consiguió escaparse y refugiarse en un bar, donde le esperaba el "héroe" que le salvó y le llevó a casa. "El niño entró llorando en el bar pidiendo ayuda. Como yo tenía que salir, le subí a la moto y le llevé a su casa con su madre", asegura Richard, el propietario del bar "Machaquito" donde se refugió el niño.

El portavoz de la Policía Municipal de Granada, Antonio Bellido, ha asegurado en Espejo Público que la persona detenida no tiene un domicilio reconocido, es de nacionalidad polaca y no tiene antecedentes policiales. Según la declaración de este hombre ante la policía, "el niño se asustó" y aseguró que no tenía intención de llevárselo a ningún sitio. Tras prestar declaración, el juez decidió ponerlo en libertad.