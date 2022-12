El "hijo de Satán", absuelto de un delito de agresión sexual

Se autodenomina "hijo de satán" y acaba de ser absuelto de un delito de agresión sexual. Carlos Javier Rojases uno de los brujos más conocidos en el sur de Andalucía. Tiene todavía varías causas pendientes con la Justicia que ha tenido que ir a buscarle nada más y nada menos que hasta Argentina.

Ahora, tras ser declarado inocente de un delito de agresión sexual, asegura que pondrá una demanda contra la persona que le ha acusado reclamando daños y perjuicios. "Lo he pasado muy mal y sobre todo mi familia. El hijo de Satán está en contra de todo lo referente a abusos sexuales y me satisface mucho que la justicia me haya dado la razón", ha declarado a Espejo Público. "Esto me ha perjudicado mucho", se defiende.

Durante años se le ha acusado de liderar una secta que hacía brujería, ritos y sacrificios con animales, según la Guardia Civil, para estafar a sus seguidores. Decía tener poder para solucionar todos los problemas, desde los económicos hasta los sentimentales. Y hasta prometía recuperar a la pareja perdida en un máximo de 3 días. Pero a pesar de la buena intención, varios clientes le acusan de haberles estafado en total medio millón de euros.

Sobre quienes le acusan de utilizar la brujería para estafar a sus clientes, él se defiende. Dice que sólo utiliza su magia para hacer el bien. A la espera de que se celebren los juicios por las causas que aún tiene pendientes, Carlos Javier Rojas, el autodenominado hijo de Satán, disfruta de su libertad.