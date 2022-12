"Mi hija me pidió que dejara la lucha o no sería más mi hija"

La historia de Lorena, la hija de Joaquín, es similar a la de otras muchas que quedaron atrapadas en esta organización. Desde que ingresaron en la orden les dijeron a los padres que podrían tener una llamada telefónica al mes y podrían ir a visitarla una vez cada 4 meses. "Todas las llamadas y las visitas siempre estaban controladas por otras personas", dice Joaquín.

Contrariamente a lo que se podría imaginar, la dentención de Miguel Rosendo, fundador de la Orden y Mandato de San Miguel, no ha sido "una buena noticia", para Joaquín y los familiares de las personas atrapadas en la organización. "Nuestras hijas nos dejaron bien claro que mientras mantuviéramos esta postura de lucha, ellas se iban a alejar mucho más de nosotros. Mi hija concretamente me dijo que o dejaba la lucha o ya no sería jamás mi hija". Según Joaquín "es muy duro oir estas cosas de nuestras hijas, a veces preferiríamos que estuvieran secuestradas, hubiera sido más fácil recuperarlas".