El hermano de Arantxa Sánchez Vicario se desmarca de cualquier acuerdo judicial

Arantxa Sánchez Vicario acusó no solo a su padre, sino a su hermano Javier de haberle hecho perder una importante suma de dinero por lo que ha denunciado a ambos ante los tribunales. Javier Sánchez Vicario se ha desmarcado de estas acusaciones y ha emitido un comunicado contra su hermana en el que destaca que no pretende llegar a ningún acuerdo judicial pues, como dice su abogado, "no ha hecho nada y no tiene nada con lo que negociar".

El comunicado de Javier Sánchez Vicario es:

1. Que jamás se ha apropiado de ningún bien o derecho titularidad de Doña Arancha Sánchez Vicario, ni ha cometido irregularidad de clase alguna.

2. Que, por tanto, se va a mantener al margen de cualquier negociación y no va a firmar ningún tipo de acuerdo al respecto.

3. Que desea hacer pública su más absoluta disposición a intervenir en cuantos procedimientos judiciales resulte procedente con el objeto de salvaguardar sus derechos e intereses en general.

4. Que quiere dejar constancia de que hasta estos momentos no ha prosperado ni una sola de las reclamaciones que se han dirigido en su contra.

5. Finalmente, solicita a los medios de comunicación el debido respeto a toda su familia y, en especial, a sus padres, los cuales se encuentran atravesando la difícil y triste situación que todo el mundo conoce.