"Hay que evitar un linchamiento público de la familia de José Bretón"

El caso de los niños desaparecidos de Córdoba, Ruth y José, avanza con nuevas pesquisas judiciales. El juez instructor, Rodríguez Laín, ha vuelto a decretar secreto de sumario las nuevas investigaciones, al tiempo que ha precintado la finca de las Quemadillas para realizar un nuevo rastreo con la presencia de josé bretón y su mujer, Ruth Ortíz.

José Antonio Marín caro, Fiscal Jefe de Córdoba, ha manifestado en Espejo Público, que esta decisión "probablemente se deba a que el juez pretende llegar hasta el final, hasta donde se pueda". Se ha mostrado esperanzado porque hubiera "alguna novedad importante. En la conciencia de todas la personas que intervienen en la causa es agotar todas las probabilidades de aclarar el caso".

Asimismo, Martín Caro ha hecho un llamamiento público para evitar un "linchamiento público" de la familia de José Bretón. "Procesado solo hay uno, su familia no lo está. Hay unas reglas que nos hemos dado. El imputado tiene la potestad de no decir la verdad, son reglas que tenemos que admitir, no podemos hacer un linchamiento público en las calles", ha sentenciado.