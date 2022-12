Etxeberría dice que no se ha roto la cadena de custodia de los restos de las Quemadillas

El abogado defensor de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, apuntaba la posibilidad de que se hubiera roto la cadena de custodia de los restos encontrados en las Quemadillas poniendo en duda la principal prueba de cargo contra Bretón. Francisco Etxeberría, el forense que con su informe dio un vuelco a la investigación, ha asegurado ante los micrófonos de Espejo Público que "los huesos no se han manipulado.

La estrategia de la defensa de José Bretón podría pasar por sembrar dudas sobre el recorrido y la manipulación de los restos encontrados en la hoguera de las Quemadillas, pero no parece que eso tenga muchas posibilidades de cara al juicio. Así lo entiende Francisco Etxeberría quien asegura él ha "certificado" la cadena de custodia de esos restos.

"Cuando un caso está dormido varios meses como es este, me esfuerzo en demostrar que los restos que aparecen fotografiados en el suelo, y son fotos de la policía, coinciden con las evidencias aportadas por la doctora Lamas y que coincidan con las mías. No se puede hablar ni de manipulación ni de que se haya roto la cadena de custodia. No se en qué se fundamenta esa opinión", ha declarado Etxeberría.