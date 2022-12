"Estoy cansada de tíos mazaos"

Ana obregón nos ha asegurado que ya no hace su "tradicional" posado veraniego porque la prensa no le respetaba. "Yo hacía esto para que los medios me dejaran bajar a la playa tranquila con mi hijo el resto del verano, pero dejaron de cumplirlo y me cansé", asegura.



Afirma que hace dos años tomó la decisión de tomarse la vida más tranquila y por eso ya no sale tanto en los medios "quiero dedicar más tiempo a mi hijo, que es lo más importante para mí". "Estoy un poco triste porque se marcha a estudiar fuera, aunque a la vez me siento muy orgullosa de él" concluye.