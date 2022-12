España entre los países que más defrauda, según la OCDE

Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que el dinero B que se mueve en España supone entre el 18 y el 25 por ciento de nuestro PIB. Estaríamos hablaando de más de 200 mil millones de euros. Desde la Plataforma contra la economía sumergida aseguran que esto es así porque no hay interés político en acabar con el dinero negro. "Políticamente no interesa quitarse la economía sumergida, pues no se entiende que con tantos millones de parados la gente no haya salido a la calle". "No creo que se haga la vista gorda en estos casos. La vista gorda se ha hechoen el caso Pujol, por ejemplo o no se han enterado", según asegura en Espejo Público Manuel Redal, del sindicato de técnicos de Hacienda. "parece ser que lo que estamos controlados somos lo que estamos en nómina, no las grandes fortunas".

Hay zonas en España donde la situación es especialmente grave y suele coincidir además con las provincias donde hay más paro. Si analizamos por provincias, Almería es en la que más se cobra y se paga en negro. Más del 31 por ciento de su economía es sumergida. La siguen de cerca Zamora, Granada, Albacete, Córdoba y Cádiz. Extremadura destaca por el alto nivel de dinero negro que se mueve en sus dos provincias. La que menos economía sumergida tiene es Madrid.

La OCDE nos sitúa como el noveno país del mundo que más defrauda, pero detrás de estos datos, hay historias, personas que trabajan y cobran dinero que no declaran porque dicen que no tiene más remedio. Según Hacienda, la economía sumergida ha crecido casi 7 puntos desde que estalló la crisis. Hoy uno de cada 4 negocios funciona con dinero negro.