"Si no se encuentra nada en Las Quemadillas, pediré la libertad de Bretón"

"Mi cliente está muy bien y deseando que este calvario termine" asegura ante los micrófonos de Espejo público José María Sánchez de Puerta. El abogado de José Bretón ha querido valorar las últimas noticias de la búsqueda que se lleva cabo estos días enla inca de Las Quemadillas. "

Sánchez de Puerta ha reconocido que si tras la búsqueda en Las Quemadillas no sale nada claro "pediré la libertad de mi cliente porque se demostrará que los niños no están aquí y si no están aquí, los niños podrían haber llegado perfectamente al parque Cruz Conde". Asimismo ha reconocido que se ha ampliado el radio de búsqueda más allá de la parcela de Las Quemadillas.

"Los padres de José Bretón tienen derecho a estar en su casa durante el registro, yo les he recomendado que no vayan. El juez me ha dicho que su negativa a dejarles pasar responde a una cuestión humanitaria, pero con la ley en la mano tienen derecho a estar allí", ha asegurado Sánchez de Puerta.