El empresario por el que detuvieron a Francisco Nicolás no le denunció

Es precisamente este el fraude que desencadena la detención del pequeño Nicolás. Una detención que, según comenta su abogado Victor Sunkel, desata la propia policía. "La deención se produce por este incidente d elos 25.000 euros que hasta donde nosotros sabemos creemos que este señor recibió algún tipo de presión por parte de la Policía".

Habrían sido agentes de de la Brigada de Asuntos Internos quienes se pusieron en contacto con este empresario para que denunciara al joven. Así lo confirma el letrado del presunto estafado. "Mi cliente no fue a comisaría a denunciar, se encontró en el portal de su casa a unos policías. En ese momento, le advirtieron que estaba siendo víctima de una estafa y se lo llevaron a declarar a una dependencia policial que no era ninguna comisaría".

Es decir, el empresario no habría denunciado a Francisco Nicolás. Tan solo habría, matiza el abogado de Nicolás, una declaración ante la policía, no una denuncia. Entonces, ¿de qué se le acusa a Nicolás? ¿Por qué se le atribuye el cobro fraudulento de 25.000 euros a este empresario?. Es este el punto en donde las partes no se ponen de acuerdo. Mientras Francisco Nicolás mantiene que se trata de un dinero que le guardaba al empresario, el presunto estafado asegura que ambos estaban tratando la compraventa de una finca. Pero si no se presenta denuncia por la compraventa de esa casa, la pregunta es ¿existió la estafa que desencadenó la detención del pequeño Nicolás?.