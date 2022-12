El descuartizador de Sevilla no actuó bajo los efectos de drogas ni alcohol

Ni rastro de drogas ni alcohol. Antonio Gordillo presunto asesino de Laura Cerna, la profesora norteamericana de 49 años descuartizada en el Tiro de Linea el pasado mes de agosto, no era consumidor habitual de sustancias estupefacientes de ningún tipo ni de bebidas alcohólicas. Tampoco hubo violación, aunque no se descarta una agresión sexual. Lo atestigua un segundo informe forense que establece que no se han hallado restos de semen en el cuerpo de la víctima. El primer informe únicamente revela la ingestión de tranquilizantes, un tratamiento que Gordillo continúa en prisión, desde hace más de 7 meses.