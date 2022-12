El desahucio de Mohamed Asid cambia la ley española

La Unión Europea acaba de sentenciar que la ley española sobre desahucios es ilegal. Con esta decisión se pone en seria duda que se sigan produciendo ejecuciones hipotecarias si no se modifica esta ley. Todo comenzó hace dos años cuando un albañil desahuciado presentó una denuncia.

Es posiblemente uno de los hombres más felices de España. Mohamed Asid y su abogado, Dionisio Moreno son los artífices primeros de que hoy el Tribunal de Luxemburgo haya "tumbado" la ley española al respecto. "Me siento feliz y emocionado por esta decisión" asegura Mohamed a los micrófonos de Espejo Público. "Fuí desahuciado de mi casa junto a mi familia y hemos pasado mucho sufrimiento. Lo cierto es que al principio no pensé que esto fuera a llegar tan lejos", asegura Mohamed. Sin embargo, todo cambia cuando esta sentencia llega hasta Luxemburgo. Según asegura Mohamed "mi abogado me dijo que íbampos a lograr no solo solucionar mi caso sino el de muchos otros que se encuentran en esta misma situación. Gracias a esta sentencia podremos luchar por nuestros derechos".

Precísamente Dionisio Moreno, su abogado, ha manifestado que no esperaba esta repercusión mediática. "Sí la esperaba a nivel jurídico porque cuando este tema llegó a Luxemburgo lo hizo en la sala primera, la más importante". El abogado de Mohamed ha asegurado que los desahucios que están pendientes de deberían paralizar "esta sentencia es de cumplimiento inmediato".

Lo que Dionisio Moreno ha insistido que lo que ellos piden ahora es que se le restituya la casa a Mohamed Asid. "Cuando presentamos la demanda, pedíamos que se declarara nulo todo el procedimiento que ha llevado a mi cliente a ser desahuciado de su casa. Si la sentencia dictamina que la ley española es contraria a la europea y nosotros pedíamos que se le devolviera se debe aplicar la sentencia con caracter retroactivo, lo que también serviría para otros casos"