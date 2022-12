El desahucio de María Teresa esconde un drama familiar

La historia detrás de María Teresa es tremenda. Tras 10 años de convivencia, decide dejar a su pareja "durante ese tiempo mi vida ha sido un verdadero calvario", asegura. "Salí de la casa pesando solo 39 kilos con una mano delante y otra detrás". María Teresa afirma que su ex pareja, un abogado, siempre la ha estado "persiguiendo". "Cuando le denuncié, a los tres días tenía un preaviso de desahucio".

Esta mujer vive en una casa que está a nombre de la madre de su ex pareja. "Creo que me dejó salir porque pensaba que me iba a morir". María Teresa no tiene trabajo, sufre una minusvalía del 66 por ciento y no ha encontrado trabajo, por eso se ha decidido a tomar una decisión como la de vender sus órganos. Un anuncio ilegal que ya ha tenido que ser retirado. "Me han llegado a llamar para ver cuánto pedía por los órganos, pero ¿cuánto vale una vida?". María Teresa reconoce que lo ha intentado todo. "Se que es ilegal, pero esto tiene que cambiar", asegura desesperada.