Denuncian falta de coordinación policial en la búsqueda del secuestrador de Ciudad lineal

La búsqueda del secuestrador de Ciudad lineal se ha convertido en la prioridad número uno de la policía de la capital. Sin embargo, el inspector de policía Alfredo Perdiguero y jefe de turno en una comisaría de Ciudad lineal, ha denunciado en Espejo Público la poca coordinación existente entre los distintos cuerpos. "He preguntado y se que se está haciendo un trabajo ímprobo por parte de los compañeros de la Brigada judicial. Se está trabajando en la calle las 24 horas del día, pero los policías uniformados de los tres distritos afectados, Ciudad lineal, San Blas y Hortaleza nadie sabe nada. No saben lo que buscan y lo que tienen que buscar". Según Perdiguero, "llevamos cuatro o cinco semanas puntualizando que existe un retrato robot. Nadie sabe cómo es. No sabemos ni coche, ni marca, ni matrícula, ni características del señor si es gordo, flaco, alto o bajo. Nada".

De hecho Alfredo Perdiguero pide a Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno, que tome cartas en el asunto. "¿Por qué los que están en la calle, por qué los de atención al ciudadano y los que están uniformados día tras día no tienen conocimiento? Habrá que preguntárselo a las máximas instancias. Creo que la Delegada del Gobierno debe tirar de las orejas a quien corresponda por no hacer las cosas como hay que hacerlas".

Por otra parte, Espejo Público ha podido saber de fuentes policiales de Coslada que no están convencidos al ciento por ciento de que se trate de un secuestro, pues no hay adulto que ratifique la versión de la niña. El presunto secuestrador no llama a la niña por su nombre, como hace el de Ciudad lineal y le dice textualmente "Hola, aquí estoy. ¿Me ayudas a cargar cajas?". De hecho, la policía local llega a detener a un vehículo oscuro a los 10 minutos de los hechos, pero se descartó.