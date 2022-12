"Si no defiendo a mi familia yo, ¿quién lo va a hacer?"

Lleva lleva 5 años en paro. Joaquín tiene 3 niños una mujer enferma y debe mucho dinero. Todas las mañanas sale a la calle a buscar chatarra que vender para poder cubrir lo más básico de las necesidades de su familia. "Si no salgo yo, ¿quién lo va a hacer?", exclama.

Isabel, su mujer, sufre una enfermedad que la incapacita para trabajar, aunque prepara pequeños trabajos manuales que intenta vender para aportar algo de dinero a la casa. Ambos luchan desesperadamente por cubrir sus mínimas necesidades diarias y la de sus hijas. "Lo que yo quiero es un trabajo. De lo que sea", pide Joaquín. A pesar de las circunstancias, la actitud de Joaquín es muy positiva pues solo piensa en sacar adelante su situación. "Yo no me voy a quitar la vida, yo voy a pelear por esta familia como sea. No me queda otra".