David Taguas: "Nos espera un otoño caliente para salir de la crisis"

Estuvo al frente de la oficina económica del Gobierno de Zapatero, David Taguas ha "enfriado" el optimismo sobre los recientes datos del paro en los que se refleja un descenso de 31 personas en el mes de agosto. "Son datos normales. Tanto los datos de agosto como los de la filiación de este mes, están en la línea de predicciones de los modelos", asegura Taguas.

Lo que sí ha resaltado el economista David Taguas es que el otoño se presenta como "intenso" debido a los numerosos temas económicos pendientes de debate que, asegura, "son esenciales". "Vamos a vivir el otoño más importante de los últimos años". Taguas se refiere, entre otros temas, a la reforma de las pensiones que la ministra de Empleo Fátima Báñez ha presentado ya a los sindicatos. Según la citada reforma, su revalorización dejará de estar ligada a la inflación estableciendo un suelo y un techo para las mismas. "Yo no se de dónde se saca la ministra estos números. No se en base a qué. Esa magia yo no la entiendo", afirma Taguas.

Según el exdirector de la oficina económica del expresidente Zapatero la salida de la crisis está muy lejos de producirse. "Ni yo ni nadie cree que hayamos salido de la crisis. Todos los problemas estructurales que esta economía tiene siguen vigentes uno tras otro. Por eso decir que la salida de la crisis es inminente no se lo oiremos decir a ningún economista serio"