"Cuando mi hijo tomaba drogas, perdía el control. Que pague lo que ha hecho"

La madre de David, la pareja de la madre del niño aparecido muerto junto a las vías del tren cerca del apeadero de La Argañosa en Oviedo, quieren matenerse al margen del suceso aunque han hablado con Espejo público. Reconoce que su hijo tenía problemas con las drogas y que eso fue la causa por la que su relación se fue enfriando hasta casi desaparecer.

"Nos enteramos de la noticia por televisión porque hace cinco años que no teníamso contacto con él", asegura la madre. No han dejado de darle vueltas al caso y se preguntan qué pudo pasar. La madre de David, muy a su pesar, reconoce que su hijo cuando consumía drogas se convertía en otra persona. "Es duro decirlo, pero sí creo capaz a mi hijo de hacer semejante cosa. Cuando se drogaba perdía el control totalmente y no era él. Perdía el control porque estaba consumido por las drogas".

Lamenta lo ocurrido al pequeño: "Solo lo siento por el niño, aunque yo no tengo culpa. A mi hijo que le den. Me da igual". Y desmiente que hubieran intentado ayudarle. "Si mi hijo aparece por casa, le hubiéreamos denunciado a la policía".