El Congreso aprueba la enmienda del PP que recupera las indemnizaciones por retraso de Renfe

Renfe deberá indemnizar de nuevo con el 50% del billete por demoras de 15 minutos y del 100% por más de 30 minutos.

Renfe

El pleno del Congreso ha aprobado algunas enmiendas que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe. Estos habían sido modificados por el ministro Óscar Puente el pasado 1 de julio.

Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos y el 50% con demoras de más de 60 minutos. Antes, era de 30 minutos para devolver el 100% del billete y de 15 minutos para el 50%.

Igualmente el Congreso ha avalado, en este caso con el apoyo de Vox, UPN, Junts y PNV, la enmienda que introdujo el PP en el Senado para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos.

