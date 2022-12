Así es el día a día de los padres de Asunta Basterra en prisión

Rosario Porto seguirá en prisión. La Audiencia de La Coruña ha desestimado el recurso de su abogado contra el auto de prisión provisional Falta conocer el resultado del recurso del padre, que también continúa encarcelado en Teixeiro.

La situación de Alfonso Basterra y Rosario porto en prision es muy distinta. Tras 18 días en la carcel de Teixeiro, Rosario ha dejado de ser una "refugiada" para integrarse en la vida normal en prisión. Aunque permanece siempre vigilada por presas de confianza dentro del protocolo antisuicidio. Hasta ahora la madre de Asunta había permanecido aislada para protegerla del resto de internas. Desde hace unos días, puede acudir al comedor, relacionarse con otras reclusas o particiapar en talleres ocupacionales. Su comportamiento en prisión es normal. La han visto tranquila y sin llorar la mayor parte del día.

Por su parte, Allfonso Basterra continúa recluído en la enfermería. Su entorno en prisión lo califica como un hombre "enamorado" de su ex mujer. Sin embargo, en ningún momento la ex pareja ha pedido comunicarse en un locutorio o en un vis a vis. Su última comunicación data de su entrada en prisión. Durante el traslado desde los juzgados de Santiago, cuando Alfonso le dice a su ex mujer: "Te necesito fuera, entonces lo arreglaremos todo".