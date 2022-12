Los casos de corrupción, los que más se retrasan en los tribunales

Escándalos tan sonados como Filesa o Pallerols han tardado más de década y media en contar con una sentencia firme. Otros llevan acumulando polvo años y años a la espera de que se resuelvan recursos eso cuando el caso no cambia de juez o de juzgado.

Así, el mapa de la España corrupta aún sin juzgar, sigue siendo demasiado amplio. El ejemplo más claro, y el más actual es Gurtel, la presunta trama de financiación ilegal del PP liderada por Francisco Correa. Saltó en 2009 y cuatro años y 120 imputados después solo cuenta con un condenado y no es político, sino el juez instructor, Baltasar Garzón fue inhabilitado por las escuchas ilegales a Correa. El supuesto cabecilla, sin embargo, ha salido ya de la cárcel.

Caso similar al de los ERES fraudulentos en Andalucía, ralentizado desde hace meses por la baja de la juez que lo instruye, problemas técnicos en las declaraciones y recursos varios. Suma 60 imputados, entre ellos varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y salpicando de paso a su actual presidente. Pero, de momento, no hay ningún condena.

Quien sí está condenado por una de las 26 piezas del caso Palma Arena es el ex presidente balear, Jaume Matas. 6 años de carcel, sin embargo el ex presidente balear ha recurrido al Tribunal Supremo, un recurso que podría no resolverse hasta como minimo 2014. Para otra de las piezas la que implica al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, no hay fecha prevista.

Hay más. El caso Palau, con varios cargos de Convergencia Democrática de Catalunya imputados. El caso Campeón, que salpica a políticos del PSOE, BNG y PP en Galicia y que llega hasta el ex número 2 socialista Pepe Blanco. La lista es casi interminable y todos ellos sin sentencia.