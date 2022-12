Caso Cala Cortina: Así fue el recorrido de los agentes implicados

Las cámaras de seguridad son las testigos principales del recorrido que los tres coches de policía nacional hicieron la madrugada del 11 de marzo. Desde la dársena de Santiago, desde la llamada Grúa Sansón, desde el túnel de Cala Cortina y desde el túnel largo, los sistemas de seguridad detectaron el trayecto de los vehículos. Estas imágenes son parte imprescindible para el argumento de la investigación con las que demostrarían los movimientos reales de los zetas y comprobarían la veracidad o no de sus versiones.

El punto de partida de los tres coches es la casa de Diego, la víticma, en las seiscientas. Un testigo protegido ve cómo entra en uno de los coches y escucha cómo un policía anuncia que lo llevan a la guarida. El destino final: Cala Cortina. La cámara de la grúa de sansón, capta una de las vías para ir a la zona de Cala Cortina. Son las 4:58 de la madrugada. En un intervalo de 3 minutos, pasan los tres coches. Instantes después la cámara situada en el túnel de Cala Cortina ve a los tres zetas. Algo de estas imágenes llama la atención de asuntos internos. Circulan con las luces apagadas. Atendiendo a los protocolos y a los manuales, esto sólo ocurre cuando el vehículo policial quiere pasar desapercibido. Esa noche no hubo servicio alguno que requiriera llevarlas apagadas.

Ninguna cámara refleja el movimiento de los coches hasta pasadas las 5 de la mañana. Los tres coches regresan por el mismo recorrido. Primero el túnel largo, atraviesan el túnel de Cala Cortina y pasan por delante de la cámara de la grúa de sansón. Son ya las 5 y 20 minutos. Lo que parece en un primer momento que es la vuelta a comisaría, cambia al comprobar, que uno de los zetas, a las 6 y 14 horas vuelve a cala cortina. Se ve en uno de los túneles. 6 minutos después regresa por el mismo camino. Este policía confesó en su declaración que regresó a Cala Cortina, pero que estuvo poco más de 6 minutos. El agente vuelve al último sitio donde se vio con vida a Diego. Donde días más tarde aparece muerto.

Los investigadores deducen de todo este entramado de cámaras de seguridad que, con la víctima dentro del coche, no hicieron paradas intermedias. Diego no se pudo bajar en ningún lugar antes de llegar a Cala Cortina. Por lo tanto, la víctima llegó a la playa. Apuntan también que el movimiento de policías en el puerto era inusual para esa zona. Y les parece extraño y sospechoso esa vuelta de uno de los vehículos al polémico lugar. Este trayecto lo utiliza la acusación para demostrar que estuvieron en la polémica cala y por la defensa para incidir en que el minutado confirma que no dio tiempo a matar a una persona.