Carlos Paz: "Mi hija tiene un enorme lavado de cerebro"

Miguel Rosendo, el fundador y líder de la orden "Los Miguelianos" se encuentra en prisión provisional y sin fianza. Está acusado de asociación ilícita y abusos sexuales. Su mano derecha, Marta Paz, la falsa monja, ha quedado en libertad con cargos. Su padre, Carlos Paz, ha hablado en Espejo Público sobre su hija que se unió a esta organización hace años. "Nos llamó y pensábamos que nos iba a machacar pero no. Nos dio un abrazo y dos besos y nos dijo que estaba cabreada y detenida". Paz ha asegurado que Miguel Rosendo, el líder de la orden, no tiene mano derecha. "Siempre he dicho que Miguel utiliza a la gente. No tiene mano derecha, es él y solamente él".

Sobre la posibilidad de que la reciente actuación policial pueda abrirle los ojos a su hija Marta y que puedan recuperarla, Carlos no ha sido demasiado optimista. "Yo pienso que la puedo recuperar, pero cuando nos despedimos ella me dijo que quería estar sola. Le pedí que volviera a casa con nosotros, pero me dijo que su casa estaba en Madrid. No nos cerró la puerta a que algun día pudiera comunicarse con nosotros, pero yo no tengo su número de teléfono".

Carlos intentó convencer a su hija de que saliera de la orden. "Ella me dijo que quería ser monja y a mí no me pareció mal, pero me dijo que lo que quería era ser migueliana. Tiene un enorme lavado de cerebro". El padre de Marta paz ha criticado la actuación de la iglesia durante estos años. "La iglesia ha sido muy tibia. Así como la diócesis de Madrid fue tajante, la de Tui fue muy suave".