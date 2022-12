El autor del famoso SMS del 13M asegura que no pertenece a ningún partido político

En su momento aquel mensaje provocó una verdadera tormenta política y 10 años después, tras la "confesión" de Pablo Iglesias atribuyendose la autoría del mismo, ha vuelto a provocar polvareda entre la clase política. Pues bien, parece que aquel mensaje no fue obra del líder de Podemos. El periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, el que lo escribió. Dice que no pertenece a Podemos y no quiere dar su nombre ni mostrar su cara. "Yo mandé exactamente 17 mensajes. Algunos a mi familia y luego a gente conocida, entre ellos, he estado haciendo memoria, a cinco personas que hoy son sel consejo ciudadano de Podemos. Entiendo que esas personas luego harían su trabajo rebotándolo", asegura.

"Es cierto que yo tengo mucho vínculo con la facultad de Ciencias políticas y Sociología y esa mañana, antes de mandar el mensaje, llamé a un profesor que es amigo mío y le comenté lo que había escrito. De acuerdo con él cambié la hora de la convocatoria porque la que yo había puesto, las cinco, le parecía muy temprano y decidimos hacerlo un poquito más tarde. Nos sorprendió lo que nos encontramos y ese día no dormí en mi casa".