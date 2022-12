"Antonio Ortiz era una persona fría que apenas mostraba sus sentimientos"

Cuando Antonio Ortiz tenía 26 años fue condenado a 9 años de prisión por agredir sexualmente a una menor y detenerla ilegalmente. Javier García Ugalde fue su abogado defensor entonces como parte del turno de oficio y ha estado en Espejo Público. "Han pasado mucho años y su aspecto no tiene nada que ver con el actual", dice.

García Ugalde asegura que "a tenor de las pruebas que había, le asesoré y estuvo de acuerdo con todo, tanto él como su madre. Esta mujer no salía de su asombro de lo que había ocurrido. Al no tener antecedentes y tras aceptar el delito, la pena se le redujo unos tres años".

El letrado se ha mostrado sorprendido al conocer que Antonio ortiz es el hombre al que defendió hace 15 años. "Lo cierto es que solo hasta que supe su nombre y vi su cara me di cuenta de que se trataba de la persona a la que había asistido en aquel delito. Yo no participé en sus recursos en la cárcel ni nada. Perdí completamente el contacto".

Según dicta la sentencia que le condenó a 9 años de prisión, Antonio Ortiz, el 27 de marzo del 98 hacia las 9 de la mañana, se dirigió con su vehículo a la puerta de acceso de un colegio público. Una vez allí se acercó a la menor de 7 años de edad. Agarrándola fuertemente de la mano la obligó a introducirse en el interior del vehículo marchándose del lugar. La llevó a un lugar apartado donde perpretró el delito. Más tarde la dejó en libertad a 500 metros del colegio. Un esquema muy parecido al que ha llevado a cabo 15 años después.