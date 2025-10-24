El análisis de Soraya Rodríguez, exdiputada del PSOE: "Esto no es una legislatura, sino un periodo en el poder"

La relación entre Junts per Catalunya y el PSOE está en un punto crítico y se valora una moción de censura instrumental con Miquel Roca como candidato. Según Soraya Rodríguez, la situación "está difícil".

"Es una persona de prestigio y no habría riesgo de que no convocara elecciones. Creo que en España como está la situación política no será posible", ha dicho en Espejo Público.

La exdiputada del PSOE ha querido explicar cómo se encuentra la situación política española. "Lo llamamos legislatura, pero no lo es. Alguien que se va del Gobierno sin haber aprobado ni un presupuesto no puede decir que ha sido una legislatura. Esto ha sido un periodo en el poder para garantizar la impunidad a Junts, a Puigdemont y a los suyos", ha afirmado.

"La decisión de esta legislatura estaba en manos de Junts y la decisión de terminarla también está en manos de Junts. Si decide terminar no es de Puigdemont, sino de su partido", ha añadido.

