Alfonso Grau: "Pasaba por allí y me han querido pillar por medio"

Alfonso Grau vicealcalde de Valencia, ha estado en Espejo Público y no ha querido entrar a valorar en profundidad la decisión dela Audiencia de imputarle contra la decisión del Fiscal Pedro Horrach. "No quiero hacer valoraciones jurídicas, pero tengo la impresión de que yo pasaba por aquí y me han pillado por medio".

Grau no cree que él sea la cabeza de turco por no haberse podido imputar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. "Es un tema más que resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Lo que me preocupa es verme implicado en un tema donde, según todos los indicios hay una serie de personas que se han llevado un dinero que no tocaba y que me metan a mi en el mismo saco cuando no he tocado ni un céntimo".

En cuanto a si se siente engañado por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, Grau dice que nunca ha hablado con ellos "ahora bien, si su proyecto tal y como ellos lo presentaron y por el que se les pagó, si luego no declararon a Hacienda o no es un problema de ellos"