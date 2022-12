El alcalde de Málaga: “La violación en un problema educativo”

El alcalde de Málaga ha dado unas declaraciones no del todo afortunadas. Le ha quitado hierro al asunto de la violación de la joven en Málaga diciendo que hay más de mil violaciones al año en España y que no se puede poner a un policía detrás de cada ciudadano.

Hemos hablado con él en directo. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que la Feria sigue siendo una celebración "totalmente segura", después de la agresión sexual sufrida este pasado domingo por una joven en el recinto ferial de Cortijo de Torres. En este punto, ha incidido en que deben llevarse a cabo labores de prevención, ya que "no se puede poner un policía detrás de cada ciudadano". "No digo que no tenga importancia, y lo condeno de manera absoluta, pero no vayamos a crear ahora la imagen de que Málaga es un espacio inseguro", ha insistido.

"La efectividad de los policías que están trabajando en la Feria ha sido absoluta". De este modo, ha explicado que, cuando la Policía Local encontró a la chica sobre las 08.30 horas, "ya habían observado a dos jóvenes con actitud sospechosa". "Esto, junto a la descripción, permitió detener a los autores que estaban cerca y en menos de una hora se detuvo a los cinco que participaron de una u otra forma", ha apuntado, tras lo cual ha subrayado que "la eficacia de la Policía demuestra que los efectivos han trabajado de manera coordinada", y que "el que la hace, la paga".

Ha señalado que "estos sucesos ocurren en nuestro país con más frecuencia de la que pensamos", por lo que ha opinado que "hay que trabajar en materia de educación para poder llevar a cabo una labor de prevención" y que actos de este tipo no se produzcan en ningún momento. Ha añadido además que “el problema de la violación es un problema social y educativo, no es un tema solo local de Málaga”.