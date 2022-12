El aeropuerto de Castellón, la arruinada joya del legado de Carlos Fabra

El aeropuerto de Castellón fue el gran proyecto de Carlos Fabra, pero también su gran fracaso. Fue inaugurado en marzo de 2011, a dos meses de las elecciones autonómicas y sin licencia de vuelos. Así que se convirtio en el aeropuerto sin aviones más famoso del mundo. "Dicen que estamos locos porque hemos inaugurado un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada", aseguraba. Una estautua de 24 metros de alto y 33 toneladas de peso, inspirada en la efigie de Fabra, fue señalada por el New York Times como uno de los ejemplos del despilfarro que ha hundido España en una profunda recesión. El coste total de la escultura fue de 300.000 euros. El monumento, ya oxidado, preside la entrada a un aeropuerto en el que cuatro años después solo han aterrizado aviones de verificación y que acumula un gasto financiero de 1.2 millones de euros al año.

Pero ahora ese silencio podria tener los días contados. Una empresa catalana, Celestia Aerospace, piensa en Castellón para lanzar al espacio sus satélites. Por su poca actividad comercial, o de cualquier tipo, el aeropuerto castellonense es ideal para esta práctica. Aviones supersónicos despegarían desde aquí para lanzar al espacio un misil con nanosatelites en su interior. Paradójicamente en 2016 el de Castellón podría pasar de ser un aeropuerto peatonal a uno intergaláctico.