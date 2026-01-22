Antena3
El abogado de las familias del Alvia de Santiago, sobre las indemnizaciones del accidente de tren de Adamuz: "La batalla va a ser mucho más dura"

Manuel Alonso representó a las víctimas del accidente del tren que descarriló en Angrois, Santiago de Compostela, y dejó tras de sí 80 fallecidos. Ha querido mandar un mensaje tranquilizador, así como una advertencia, a los afectados por el choque de trenes de Córdoba.

Andrés Pantoja
El letrado ha admitido que es demasiado temprano para barajar las posibles cuantías de las indemnizaciones que recibirán los familiares de los fallecidos, y los heridos en el accidente de trenes de Adamuz, sí aseguraba que esas compensaciones llegarán.

"Los pasajeros deben estar tranquilos"

Comenzaba con un mensaje de calma hacia los afectados Manuel Alonso, abogado de las víctimas de la tragedia de Angrois, zona de Santiago de Compostela donde descarrilo un Alvia el verano de 2013. Las causas: una distracción, un exceso de velocidad, y un sistema de seguridad fuera de servicio. El fatal resultado: 79 víctimas mortales y 143 heridos, varios con secuelas de por vida. La suma de indemnizaciones en aquel caso ascendió a unos 25 millones de euros.

"Los pasajeros deben estar tranquilos porque hay un primer seguro que es el SOV que va a cubrir unos primeros gastos, las lesiones que han tenido y los fallecimientos", matizando que son cantidades casi inmediatas aunque limitadas.

El abogado explicaba que existen mecanismos para que, casi desde un primer momento, los afectados reciban parte de las indemnizaciones económicas que les serán reconocidas en un proceso que, según Alonso, no tardará en comenzar en este trágico accidente de Adamuz, que finalmente deja 45 fallecidos.

"La batalla va a ser mucho más dura"

Otro punto que ha destacado Manuel Alonso eran las diferencias entre el proceso judicial sobre accidente de Galicia, y el que tendrá lugar respecto al de Córdoba. El letrado vislumbra una contienda legal "mucho más dura" en este último. Destaca un hecho fundamental: "Aquí tienen que tener muy claro las víctimas quién es quién".

Los distintos intereses de las partes llevarán asociados defensas a ultranza de unas y otras versiones: "Tienen que tener muy claros los intereses de todos y cada uno de los que están en ese procedimiento".

"Es muy difícil encontrar gente independiente"

Pese la independencia asegurada con rotundidad desde el Ministerio de Transportes sobre el organismo que realizará la investigación, Alonso manifestaba serias dudas, que por su experiencia considera como "corroboradas por la Unión Europea" en el caso precedente, hablando de un "informe contradictorio".

"En España es muy difícil encontrar gente independiente. Es decir, gente que no haya estado en algún momento de su vida profesional, o bien en Adif, o bien en Renfe", sentenciaba.

