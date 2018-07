Consejos útiles para ahorrar a la hora de comprar ropa y calzado

‘ESO QUE TE AHORRAS’ | ROPA Y CALZADO

Cada familia española gasta una media de 1.451 euros al año en ropa y calzado, lo que supone un 5,1% del presupuesto familiar. Ropa que no nos gusta, que no nos vale o que ya no nos ponemos y que ocupa un hueco valioso en nuestro armario que puede valer mucho dinero. Aprende cómo sacarle partido a esa ropa de la que queremos desprendernos.