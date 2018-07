"Queremos evitar cualquier mal que entre en la sociedad"

EN TIERRA HOSTIL

Jalis de la Serna se encuentra a un turista español cuando visita Pyongyang. "Siempre hemos intentado venir por nuestra cuenta pero no ha sido posible. Hay que venir con guía. Es una ciudad interesante y me parece muy hermético pues no pudes moverte por tus medios, es insólito", asegura. Según Cao de Benós el no permitir el acceso libre al país es parte de la "normativa". "Queremos evitar espionaje, y evitar cualquier tipo de mal que entre en la sociedad. No se por qué orientáis la pregunta de manera negativa", nos responde molesto.