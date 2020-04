Manuel, pescadero: “En el comercio minorista somos también héroes”

Más información El gerente del mercado de Vallecas recomienda a los compradores usar mascarilla y apela a su responsabilidad

Las medidas de seguridad se han extremado en Mercasevilla. Mascarillas y guantes son obligatorios para todos los que allí entran. Y se han cambiado algunas rutinas. Manuel Martínez, pescadero, pone como ejemplo que antes del covid-19 se pagaba con talón y ahora recomiendan hacerlo por transferencia bancaria.

Pese a todas las precauciones, allí llegan a juntarse más de mil trabajadores, entre los propios de Mercasevilla y minoristas. Por eso, como advierte Manuel, “cuanto antes compres y te vayas, mejor”.

Su pescadería, como tantos negocios, no puede mantenerse cerrada, al menos no por un largo período de tiempo, a pesar del riesgo a un posible contagio. “A pesar de que mis hijos insisten para que abra los menos días posibles, la vida sigue, con miedo no se puede vivir”, asegura. Él lo tiene claro: “Todo el comercio minorista somos también héroes, estamos expuestos”.