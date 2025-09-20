Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos del móvil a Joaquín: “¿Este es quien yo creo que es?”

La nieta del rey emérito no tiene reparos en sacar su teléfono y mostrarle su lista de contactos al presentador de Emparejados.

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos de móvil a Joaquín: “¿este es quién yo creo que es?”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria Federica ha tenido muy claro que no quiere comer las croquetas picantes y para evitarlo no ha dudado en mostrar sus contactos del teléfono a Joaquín.

El presentador de Emparejados se ha acercado a la joven para ver qué nombres aparecen en su agenda telefónica.

“Por aquí no tengo nada que esconder”, ha asegurado Victoria de Marichalar mientras mostraba sus contactos a Joaquín, “¿Este es quién yo creo que es?”, ha preguntado el presentador de Emparejados a la influencer.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos de móvil a Joaquín: “¿este es quién yo creo que es?”

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos del móvil a Joaquín: “¿Este es quien yo creo que es?”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

Victoria de Marichalar se sincera sobre si tiene pareja: “Estoy ahí, ahí”

Victoria de Marichalar se sincera sobre si tiene pareja: “Estoy ahí, ahí”

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”
Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”
Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama: “Yo creo que ya tengo un poco de paranoia”

La nieta del rey emérito ha detallado lo que significa ser un personaje público y el peso que la fama tiene en su vida.

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna: “Es la única foto que he pedido en mi vida”

Victoria de Marichalar ha recordado el momento en el que conoció a la cantante durante un desfile en París.

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar

Pablo López, coach de La Voz

“¿Te quieres callar ya?”: el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

Sebastián Yatra, coach de La Voz

“Va a ganar Eurovisión”: Yatra y Mika pronostican el futuro de este talent de La Voz

Publicidad