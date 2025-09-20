Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos del móvil a Joaquín: “¿Este es quien yo creo que es?”
Victoria Federica ha tenido muy claro que no quiere comer las croquetas picantes y para evitarlo no ha dudado en mostrar sus contactos del teléfono a Joaquín.
El presentador de Emparejados se ha acercado a la joven para ver qué nombres aparecen en su agenda telefónica.
“Por aquí no tengo nada que esconder”, ha asegurado Victoria de Marichalar mientras mostraba sus contactos a Joaquín, “¿Este es quién yo creo que es?”, ha preguntado el presentador de Emparejados a la influencer.
