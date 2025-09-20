Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

La influencer ha contado en Emparejados el estilo que le gustaría lucir en su vestido si algún día se da el ‘Sí, quiero’.

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

A la hora de pensar quién es más probable que se case la primera, Victoria de Marichalar ha señalado a Rocío Laffón. “Es la típica que cuando se enamora, se engancha, cuando tiene un novio dice que se casa” ha afirmado la invitada de Emparejados.

Ambas amigas han mostrado su deseo de casarse y a la hora de hablar del traje de novia, Victoria de Marichalar lo tiene claro, “yo quiero que sea cómodo y hippie” ha confesado la hija de la infanta Elena.

Susana Saborido ha querido darles un consejo a las jóvenes, “yo me casé en plan traje de novia, pero si me tuviera que volver a casar me casaría más cómoda”, ha afirmado la presentadora de Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama: “Yo creo que ya tengo un poco de paranoia”

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna: “Es la única foto que he pedido en mi vida”

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar

Pablo López, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¿Te quieres callar ya?”: el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

Al cantante no le sentó nada bien que lo bloquearan y no quería que Sheila se dejase embaucar por su compañero.

Sebastián Yatra, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“Va a ganar Eurovisión”: Yatra y Mika pronostican el futuro de este talent de La Voz

Ambos coaches coinciden en que, si Oihan trabaja y se forma, puede llegar a conquistar escenarios como el de este famoso festival.

crisis 40

La crisis de los 40 de Íñigo: "Hice un Excel para casarme"

Pablo López, coach de La Voz

Pablo superbloquea a Malú y rompe el deseo de esta talent: “Me ha escocido mucho”

La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

Publicidad