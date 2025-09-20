Victoria de Marichalar desvela su traje de novia ideal: “Que sea hippie y cómodo”

A la hora de pensar quién es más probable que se case la primera, Victoria de Marichalar ha señalado a Rocío Laffón. “Es la típica que cuando se enamora, se engancha, cuando tiene un novio dice que se casa” ha afirmado la invitada de Emparejados.

Ambas amigas han mostrado su deseo de casarse y a la hora de hablar del traje de novia, Victoria de Marichalar lo tiene claro, “yo quiero que sea cómodo y hippie” ha confesado la hija de la infanta Elena.

Susana Saborido ha querido darles un consejo a las jóvenes, “yo me casé en plan traje de novia, pero si me tuviera que volver a casar me casaría más cómoda”, ha afirmado la presentadora de Emparejados.