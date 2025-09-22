Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
Victoria Federica y Rocío Laffón enseñan a Susana y Joaquín a hacerse el selfie perfecto
Las invitadas insisten a Susana Saborido para que las deje su teléfono y le enseñan cómo debe posar para salir perfecta en un selfie.
Susana Saborido no entiende cómo Rocío Laffón y Victoria de Marichalar tienen unas fotos tan ideales en sus redes sociales.
Las jóvenes quieren enseñar a Susana y a Joaquín a posar bien para un selfie. Para ello, piden el teléfono a la presentadora de Emparejados y la animan a subirse en la mesa junto a ellas.
Una vez colocadas, insisten en la importancia de la postura y en cómo deben de coger el teléfono. Así han enseñado a hacerse el selfie perfecto a Susana y Joaquín, las dos influencers.
