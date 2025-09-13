Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Bibiana Fernández y Loles León han ido a pasárselo en grande en Emparejados, las actrices han aceptado enfrentarse a un juego en el que les proponen dos candidatos y cada una tenía que elegir con cuál tendría un affaire.

La sorpresa de la noche ha llegado cuando Joaquín Sánchez estaba entre los propuestos, con pose sexy, el presentador de Emparejados se ha puesto a moverse por el programa, “cuidado”, advertía Joaquín al ver su imagen en la pantalla.

Loles León no ha tenido ninguna duda y le ha dedicado el tema “Y solamente tú” al marido de Susana Saborido. Un coqueteo ante el que la presentadora del programa ha querido dejar clara su opinión a Loles León, “te lo cedo solo en la foto”, le decía Susana Saborido a la actriz.

Una elección ante la que Bibiana Fernández y Loles León no han tenido dudas, ambas se quedan con Joaquín Sánchez. “Tú tienes más cosas”, ha puntualizado Bibiana.