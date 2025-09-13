Antena 3 LogoAntena3
Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Los presentadores de Emparejados les proponen un juego a las invitadas en el que tienen que elegir un famoso con el que tener una relación. La sorpresa ha llegado cuando Joaquín era uno de los candidatos.

Susana Saborido ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Carmen Pardo
Publicado:

Bibiana Fernández y Loles León han ido a pasárselo en grande en Emparejados, las actrices han aceptado enfrentarse a un juego en el que les proponen dos candidatos y cada una tenía que elegir con cuál tendría un affaire.

La sorpresa de la noche ha llegado cuando Joaquín Sánchez estaba entre los propuestos, con pose sexy, el presentador de Emparejados se ha puesto a moverse por el programa, “cuidado”, advertía Joaquín al ver su imagen en la pantalla.

Loles León no ha tenido ninguna duda y le ha dedicado el tema “Y solamente tú” al marido de Susana Saborido. Un coqueteo ante el que la presentadora del programa ha querido dejar clara su opinión a Loles León, “te lo cedo solo en la foto”, le decía Susana Saborido a la actriz.

Una elección ante la que Bibiana Fernández y Loles León no han tenido dudas, ambas se quedan con Joaquín Sánchez. “Tú tienes más cosas”, ha puntualizado Bibiana.

