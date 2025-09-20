Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar

Antena 3 LogoAntena3
Las dos jóvenes han relatado sus aventuras en la noche y cuánto les gusta salir de fiesta. Una confesión que ha desatado las carcajadas del público en Emparejados.

Carmen Pardo
Victoria de Marichalar y Rocío Laffón son amigas y confidentes. Las invitadas de Emparejados han confesado quién es la más fiestera de las dos, “aquí mi amiga”, ha dicho Rochi señalando a Victoria.

La nieta del rey emérito se ha defendido, “tú también has tenido tu época”, le ha subrayado a su amiga.

A la hora de la música que prefieren en la discoteca, las jóvenes han alzado su voz a favor del reguetón, “tú perreas la que más de la discoteca”, le ha dicho Rochi Laffón a Victoria de Marichalar.

