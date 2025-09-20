Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón
El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”
La presentadora de Emparejados le ha echado en cara a su marido su falta de memoria, en especial a la hora de recordar ocasiones especiales.
Victoria de Marichalar y Rocío Laffón se han enfrentado al ¿quién es más probable que? con Joaquín y Susana. Las jóvenes han estado de acuerdo sobre quién es la más olvidadiza de las dos.
Una característica que le ha dado pie a Susana Saborido a hablar de la mala memoria de Joaquín. “Tú no tienes memoria ni para lo que quieres ni para lo que no quieres” le ha recriminado la presentadora de Emparejados.
Susana Saborido le ha reprochado que “no se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”, una afirmación con la que ha puesta a prueba a Joaquín con preguntas sobre su matrimonio. ¿Será capaz de salir del paso?
