Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

La presentadora de Emparejados le ha echado en cara a su marido su falta de memoria, en especial a la hora de recordar ocasiones especiales.

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria de Marichalar y Rocío Laffón se han enfrentado al ¿quién es más probable que? con Joaquín y Susana. Las jóvenes han estado de acuerdo sobre quién es la más olvidadiza de las dos.

Una característica que le ha dado pie a Susana Saborido a hablar de la mala memoria de Joaquín. “Tú no tienes memoria ni para lo que quieres ni para lo que no quieres” le ha recriminado la presentadora de Emparejados.

Susana Saborido le ha reprochado que “no se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”, una afirmación con la que ha puesta a prueba a Joaquín con preguntas sobre su matrimonio. ¿Será capaz de salir del paso?

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

El reproche de Susana Saborido a Joaquín: “No se acuerda de nuestro aniversario ni de nada”

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama: “Yo creo que ya tengo un poco de paranoia”

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna

La anécdota de Victoria de Marichalar con Rihanna: “Es la única foto que he pedido en mi vida”

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

Rochi Laffón acusa de ser la más fiestera a Victoria de Marichalar

Pablo López, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¿Te quieres callar ya?”: el pique de Pablo López con Sebastián Yatra por esta talent

Sebastián Yatra, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“Va a ganar Eurovisión”: Yatra y Mika pronostican el futuro de este talent de La Voz

Ambos coaches coinciden en que, si Oihan trabaja y se forma, puede llegar a conquistar escenarios como el de este famoso festival.

crisis 40
Cosas de la edad

La crisis de los 40 de Íñigo: "Hice un Excel para casarme"

Íñigo tiene 43 años y se está dando cuenta de que ahora se replantea cosas que antes no daba ni una pizca de importancia. ¿Qué pasa tras 15 años casado y cuatro hijos?

Pablo López, coach de La Voz

Pablo superbloquea a Malú y rompe el deseo de esta talent: “Me ha escocido mucho”

La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

La palabra que ha dejado a Rosa sin el bote de 2.128.000 euros en Pasapalabra

Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"

Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"

Publicidad