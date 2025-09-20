Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”
Tras explicar que es lo que significa para ella tener pareja y la actual situación sentimental que está viviendo, la joven ha querido tener unas bonitas palabras hacía su nueva ilusión en el amor.
Victoria de Marichalar ha confesado que en la actualidad está “ahí, ahí” con un chico, al que no ha querido definir como pareja, pero si le ha dedicado unas cariñosas palabras.
Joaquín ha insistido en saber cómo es el prototipo de la sobrina de Felipe VI a la hora de encontrar pareja, “es normal”, ha contestado la joven, ensalzando la importancia que tiene hoy en día encontrar una pareja “normal”.
