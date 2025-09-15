Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

La pareja ha tenido que probar el Risotto extra hot tras la respuesta de Loles León y Bibiana Fernández en La pirámide del picante.

Carmen Pardo
Las invitadas no han tenido reparos en contestar a la pregunta sobre cuánto han llegado a cobrar por salir desnudas en una revista.

Tras la respuesta de Loles León y Bibiana Fernández, Joaquín y Susana se han tenido que comer el plato de picante. “A mí dame el vaso del yogurt”, le pedía Susana a Joaquín.

Nada más probar la primera cucharada del risotto, los presentadores de Emparejados no pueden más, Joaquín tosiendo y con lágrimas en los ojos ha asegurado “os habéis pasado, esto es una barbaridad”.

Por su parte, Susana Saborido ha confesado que el sabor del plato era “colonia, romero, una asquerosidad”, ¿conseguirán los presentadores que se quite la pirámide del picante?

