Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad: “Hemos sufrido de almorranas los dos”

“No vayas a contar que tuve almorranas del parto”, ha asegurado Susana Saborido al hablar de una intimidad de la pareja. “Hemos sufrido los dos de almorranas” ha confirmado Joaquín.

Susana Saborido ha contado cómo la operaron y lo mal que lo pasó con las hemorroides. “Me operaron después de una despedida de soltera” ha contado la presentadora de Emparejados.

Rocío Laffón ha desvelado que “Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex y solo lo sabía yo y ahora toda España”, ha contado la amiga de Victoria.

Victoria de Marichalar ha decidido no contar ninguna intimidad de Rocío Laffón y ha preferido comer la tarta de chocolate picante.