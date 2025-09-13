Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

Joaquín y Susana sufren con La pirámide del picante en Emparejados, el matrimonio no quiere comer más comida picante y deciden contar lo más extraño que han hecho en la cama.

“Yo he llegado a chuparle el dedo gordo”, se ha sincerado Sánchez con Loles León y Bibiana Fernández. Una práctica que las actrices defienden, “eso es muy japones”.

Susana Saborido no recuerda ese momento, “tú no te acuerdas porque tenías los ojos vueltos para atrás”, le ha puntualizado Joaquín a su mujer. La presentadora de Emparejados le ha preguntado si ella luego también le chupó el dedo gordo. ¿Qué habrá dicho Joaquín?