La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La última pregunta de la Pirámide del picante ha conseguido que tanto invitadas como presentadores se atrevieran a mostrar sus imágenes más subidas de tono.

Loles León ha enseñado una fotografía vestida de monja con un pene en la cabeza, mientras Bibiana Fernández ha asegurado, “lo difícil no es enseñar la foto, es encontrar el móvil”.

Al ver la fotografía de Susana Saborido, Joaquín no ha podido evitar un piropo para su mujer, “ahí estás cañón, cañón”, le ha dicho el presentador.

Susana Saborido ha mostrado una foto muy sensual en la que ha presumido de unos abdominales de infarto. “Aquí no tengo filtro, estos son mis abdominales”, ha confesado la presentadora de Emparejados.