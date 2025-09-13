Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La presentadora de Emparejados ha dejado a todos atónitos al mostrar la foto más sexy que tiene en su teléfono móvil.

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

Carmen Pardo
Publicado:

La última pregunta de la Pirámide del picante ha conseguido que tanto invitadas como presentadores se atrevieran a mostrar sus imágenes más subidas de tono.

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios

Loles León ha enseñado una fotografía vestida de monja con un pene en la cabeza, mientras Bibiana Fernández ha asegurado, “lo difícil no es enseñar la foto, es encontrar el móvil”.

Al ver la fotografía de Susana Saborido, Joaquín no ha podido evitar un piropo para su mujer, “ahí estás cañón, cañón”, le ha dicho el presentador.

Susana Saborido ha mostrado una foto muy sensual en la que ha presumido de unos abdominales de infarto. “Aquí no tengo filtro, estos son mis abdominales”, ha confesado la presentadora de Emparejados.

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Loles León y Bibiana Fernández ponen en un apuro a Joaquín y Susana al hacerles una pregunta sobre sus exnovios en la Pirámide del picante de Emparejados.

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

El presentador de Emparejados se aventura a contar su momento sexual más raro para evitar comer las bolitas de queso explosivo en La pirámide del picante.

