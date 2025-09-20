Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón
La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama: “Yo creo que ya tengo un poco de paranoia”
La nieta del rey emérito ha detallado lo que significa ser un personaje público y el peso que la fama tiene en su vida.
Victoria de Marichalar ha mostrado su cara más vulnerable en Emparejados al hablar de la fama. La influencer ha relatado su anécdota con Rihanna, en la que por primera vez en su vida se atrevió a pedir una foto a un famoso.
A la hora de hablar de la fama, la joven ha dicho que “creo que tengo un poco de paranoia” cuando va a los sitios público. “Ya me siento observada en todo momento” ha asegurado Victoria de Marichalar.
