La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama: “Yo creo que ya tengo un poco de paranoia”

Victoria de Marichalar ha mostrado su cara más vulnerable en Emparejados al hablar de la fama. La influencer ha relatado su anécdota con Rihanna, en la que por primera vez en su vida se atrevió a pedir una foto a un famoso.

A la hora de hablar de la fama, la joven ha dicho que “creo que tengo un poco de paranoia” cuando va a los sitios público. “Ya me siento observada en todo momento” ha asegurado Victoria de Marichalar.