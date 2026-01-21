Los trucos más locos, y útiles, de Esperansa Grasia que triunfaron en El Hormiguero

El Hormiguero recibió a Esperansa Grasia, que llegó con la visita de Carmen Machi y Paco León, cargada de trucos prácticos y originales pensados para solucionar pequeños problemas del día a día de la forma más sencilla, y divertida, posible. Una sección llena de ingenio que arrancó risas y aplausos en el plató.

El primer truco estuvo dedicado a los amantes de las hamburguesas: cómo comer una hamburguesa con una sola mano. La solución fue tan simple como efectiva: pinchar el cartón del envoltorio en la pajita de la bebida para mantener todo en su sitio y evitar que se desmonte.

El segundo truco fue uno de los más creativos: imprimir tu cara de perfil en una camiseta y colocarle las gafas cuando las cuelgas del cuello. El resultado es tan curioso como original… ¡y queda genial!

Esperanza continuó demostrando su ingenio enseñando cómo hacer un pequeño puente en solo 20 segundos utilizando ocho palos, un reto que dejó claro que con un poco de lógica todo es posible.

En el ámbito tecnológico, compartió un consejo muy útil para quienes pierden el cursor en la pantalla: pulsando dos veces la tecla CTRL, la flecha del ratón vuelve a aparecer, un truco sencillo que puede ahorrar muchos segundos de desesperación.

Para cerrar, llegó el truco más arriesgado: pintar en altura sin usar escalera. La propuesta consiste en atornillar unas zapatillas a dos cubos para poder elevarse sin moverse… eso sí, siempre con mucho cuidado.

Una sección tan divertida como ingeniosa que demostró que, con imaginación, casi cualquier problema cotidiano puede tener una solución inesperada.